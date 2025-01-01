В Зоопарк-София лъвът Славчо се забавлява, дори в напреднала възраст.

20-годишният лъв не губи духа си и продължава да има желание за игра, въпреки възраста си и свързаните с нея проблеми на опорно двигателната система, пишат от софийския зоопарк.

В последните месеци за Славчо се полагат грижи в служебната част на зоопарка, където няма достъп на посетители и той се чувства по-спокоен. Там разполага с външно и вътрешно заграждение.

Във видеото той се забавлява с кашон, който е напоен с интересна за лъва миризма.