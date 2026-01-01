България и държавите от арабския свят са свързани от приятелство, основано на доверие, взаимно уважение и споделен ангажимент към поддържането на мира и стабилността, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на среща с посланиците на арабските държави, акредитирани у нас, съобщи пресцентърът на Министерството на външните работи (МВнР).

Един от акцентите в разговора е била актуалната обстановка в Близкия изток и нейното отражение върху регионалната и глобалната сигурност. Била е подчертана ключовата роля на дипломацията, диалога и спазването на международното право за постигането на устойчива деескалация и траен мир. Сред обсъдените въпроси са били необходимостта от гарантиране на свободата и сигурността на корабоплаването по стратегическите морски маршрути, подкрепата за международните дипломатически усилия за предотвратяване на по-нататъшното разширяване на конфликтите и необходимостта от ефективен отговор на тежката хуманитарна ситуация в някои от най-тежко засегнатите държави в региона.

Министър Петрова е представила пред дипломатите приоритетите и стратегическата визия на българското правителство в областта на външната политика. Една от основните ни цели е да превърнем установения политически диалог в практическо сътрудничество от взаимен интерес, подчерта външният министър, цитирана в съобщението. В този контекст са били обсъдени перспективите за активизиране и задълбочаване на отношенията в сфери с потенциал за развитие, като търговията и инвестициите, иновациите и цифровите технологии и други.

Друг акцент от срещата са били възможностите за развитие на устойчиви енергийни, транспортни и цифрови връзки между Европа, Близкия изток и държавите от Залива. Министър Петрова подчерта, че за България темата за свързаността е приоритет от стратегическо значение и инвестиция в бъдещето, се посочва в текста на съобщението. С географското си положение и развитата транспортна и енергийна инфраструктура страната ни има значителен реален потенциал, с който да допринесе за по-добрите връзки между двата региона, заяви българският външен министър. Наш общ интерес е да работим за свързването на инвестиции, пазари и хора, отбеляза още тя, информират от МВнР.

Днес министър Петрова се срещна и с украинския посланик у нас Олеся Илашчук във връзка с инцидента с падналия дрон в района на Кардам в събота.