Министерството на културата създава работна група, чиято задача ще бъде да намери решение как да бъде възстановен Международният балетен конкурс във Варна, каза на пресконференция в крайморския град министър Евтим Милошев. Темата бе дискутирана на среща при областния управител Марио Смърков. В разговора участваха още министърът на туризма Илин Димитров, зам.-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, кметът на Варна Благомир Коцев, народни представители.

Международният балетен конкурс във Варна е създаден през 1964 година, е първият по рода си в света и е с изключителен световен престиж, припомни Милошев. Той изтъкна, че конкурсът, който винаги се е провеждал в Летния театър в града, е с огромен принос към балетното изкуство и към авторитета на страната ни. От 2020 година обаче не се провежда. По думите на Милошев сега Министерството на културата има амбицията балетната надпревара да бъде възстановена, като за целта ще се разчита на подкрепата и на Областната администрация, и на Общината.

Министърът допълни, че задачата на бъдещата работна група ще бъде да уточни подробностите около организацията, финансирането и администрирането на състезанието. По проблема с наличието на спорове около марката на конкурса Милошев изтъкна, че трябва да бъде постигнат консенсус, а не български активи от световна стойност да страдат от междуособици, спорове или юридически хватки.

Според министъра на културата възстановяването на балетния конкурс може да се случи през 2028-2029 година.

Пълна подкрепа за идеята изрази министърът на туризма. Според Илин Димитров конкурсът е културно събитие, но той е много свързан и с туристическия сектор, защото генерира голям брой посещения в България. Според него балетното състезание създава атмосфера, която прави града домакин още по-привлекателен.

Областният управител Марио Смърков посочи, че днешната среща е началото на възстановяването на конкурса. Той изтъкна, че за такава кауза няма трудности, които не могат да бъдат преодолени. Позицията му подкрепи и кметът на Варна Благомир Коцев. Той уточни, че Общината работи вече няколко години за възстановяването на конкурса и изрази увереност, че с помощта на държавата това ще се случи много по-успешно.

Министър Милошев отбеляза, че ще посети Държавния куклен театър във Варна, който бе наводнен през юли. Той изрази задоволство, че ръководството на културната институция е направило всичко възможно програмата да не бъде спряна. По думите на Милошев, ако има забавяне на застраховката на театъра, то министерството ще окаже необходимата подкрепа.

Министърът на културата Евтим Милошев и заместникът му Пламен Славов ще посетят утре археологическите разкопки край Калиакра, където ще се срещнат с ръководителя на проучването доц. д-р Бони Петрунова и с ученици от Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ (НГДЕК), които там са на стаж. След това Милошев и Славов ще бъдат в Двореца в Балчик, където ще бъде дискутирана темата за въвеждането на единен билет за посещения.