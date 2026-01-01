Ръчна граната е открита под водата край брега на Дунав при Силистра.

Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на реката. Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да обезвредят устройството. Районът се охранява от Гранична полиция, предава БНР.

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Районът е обезопасен и се охранява от служители на "Гранична полиция". Очаква се на място да пристигнат военни специалисти от Шумен, които да установят вида на боеприпаса и да го обезвредят.

На този етап предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано за риболов.

Откриването на стари боеприпаси край Силистра не е прецедент. През ноември 2015 година само за седмица в централната част на града бяха намерени три големи речни мини.

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Те тежаха между 80 и 100 килограма и бяха определени като австро-унгарски или руски мини от времето на Първата световна война. Военни специалисти ги изнесоха и обезвредиха на специализиран полигон.

Новата находка отново показва как при ниско ниво на Дунав могат да се появят опасни следи от миналото.