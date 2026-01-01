Премиерите на Италия и Дания Джорджа Мелони и Мете Фредериксен публикуваха съвместно изявление, озаглавено „Съвместно послание за Европа“, в което представят общата си визия за бъдещето на континента, сигурността на европейските граждани и защитата на европейските ценности и начин на живот, съобщават италиански медии, сред които АНСА и „РАИ Нюз“.

В началото на изявлението Мелони и Фредериксен отбелязват, че произхождат от различни политически семейства и имат различни позиции по редица въпроси, но подчертават темите, по които споделят общи възгледи.

„Ние двете сме единствените жени, които оглавяват правителство в страните в ЕС. Едната от нас ръководи голяма държава от Юга, а другата – малка държава от Севера, но сме обединени от желанието си да защитаваме Европа“, посочват те.

„Не приемаме неконтролираната имиграция“

Един от основните акценти в съвместното послание е миграционната политика.

„Не приемаме неконтролираната имиграция към Европа и водим строга миграционна политика както в собствените си държави, така и в Европа. Никой не може да отрече негативното въздействие на незаконната имиграция върху нашите общества, водещо до увеличаване на престъпността, нарастващ натиск върху обществените услуги и ерозия на доверието на гражданите“, заявяват Фредериксен и Мелони.

„Особено сериозно е, когато незаконни мигранти, които нямат право да остават в нашите държави, извършват тежки престъпления, трафик на дрога или сексуално насилие“, допълват те.

Според двете премиерки европейските граждани имат основание да очакват конкретни действия от политическите си представители.

„Твърде дълго време, особено обикновените хора, плащаха твърде висока цена заради неконтролираната имиграция. Наш дълг е да продължим решително да работим за предоставяне на конкретни отговори на гражданите, особено на най-уязвимите, и да гарантираме по-голяма сигурност и защита за нашите общности“, подчертават те.

Центрове за връщане на мигранти извън Европа

Мелони и Фредериксен припомнят, че с общи усилия са успели да променят баланса при прилагането на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на чуждестранни граждани, извършили тежки престъпления. Според тях в резултат на тази промяна би трябвало да се увеличи броят на експулсиранията.

Двете настояват и за допълнителни мерки.

„Трябва да бъдат създадени центрове за връщане на мигранти в трети държави, както и да се прилагат други иновативни решения извън Европа. Работим усилено по този въпрос“, се казва в изявлението.

Според тях обаче тези действия сами по себе си няма да бъдат достатъчни и спазването на законите трябва да бъде съчетано със зачитане на европейските ценности.

„Гордеем се с християнското културно наследство на Европа“

„И двете се гордеем с християнското културно наследство на Европа и искаме да го защитим. Очакваме от онези, които идват в нашите държави и избират Европа за свой нов дом, да уважават нашите ценности и да не се опитват да ни налагат модели на живот, които не споделяме“, заявяват Мелони и Фредериксен.

„Смятаме, че това е правилният път за защита на Европа и на общите ни ценности. И вярваме, че милиони европейци споделят това убеждение“, заключават те.

Съвместното послание идва малко след мигрантската криза в Сеута и на фона на породеното от нея напрежение между Италия и Испания. То е публикувано и в момент, когато европейски държави обсъждат възможността за създаване на центрове в трети страни извън ЕС, в които да бъдат изпращани мигранти с отказано убежище или право на пребиваване.

Въпреки политическите си различия – Джорджа Мелони е начело на дясна консервативна партия, а Мете Фредериксен е социалдемократка – двете премиерки споделят твърда позиция по миграционните въпроси, отбелязват италианските медии.