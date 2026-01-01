Министерството на отбраната публикува снимки на дрона, взривил се край Кардам на 8 август

Безпилотният летателен апарат навлезе нерегламентирано в българското въздушно пространство. Първоначалните огледи на място показаха, че устройството е украински дрон-примамка „Майя“.

По-рано днес по повод инцидента българският външен министър Велислава Петрова проведе среща с посланичката на Украйна в България Олеся Илашчук. Тя увери, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България и че страната ѝ ще окаже съдействие за изясняването на обстоятелствата по случая.

Вътрешният министър Иван Демерджиев пък заяви, че страната ни е взела всички мерки, за да не се повтарят подобни инциденти.

Министерство на отбраната

Министерство на отбраната