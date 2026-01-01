Окръжният съд в Разград определи мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо 75-годишен мъж. Той е обвинен в притежание и разпространение на наркотични вещества без надлежно разрешително, съобщиха от съда.

При претърсване на имот, свързан с обвиняемия, са открити и иззети близо 53 грама кокаин с висока чистота, две електронни везни и 1805 евро. За престъплението законът предвижда наказание от пет до 15 години лишаване от свобода.

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След като обсъди становищата на страните и събраните по делото доказателства, съдът прие, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъплението.

Съдът отчете и данните от характеристичната справка, според която мъжът е многократно осъждан и е изтърпявал наказания „лишаване от свобода“. Магистратите прецениха, че съществува опасност обвиняемият да извърши ново престъпление или да се укрие.

Същевременно съдът взе предвид здравословното му състояние и наличието на няколко заболявания и прие, че целите на мярката могат да бъдат постигнати с „домашен арест“. Спазването на мярката ще бъде контролирано чрез електронно средство за наблюдение на адреса по местоживеене на мъжа.

Определението на Окръжния съд в Разград подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Варна.

Припомняме, че той беше заловен в разградското село Ясеновец. Мъжът е криминално проявен и осъждан.

На 6 август са извършени действия по разследването в имот в селото.