Максималният осигурителен доход вече е 2300 евро вместо досегашните 2111,64 евро. Така за хората с доходи над стария таван осигуровки се начисляват върху още до 188,36 евро от месечното им възнаграждение. От 1 август новият размер важи за всички осигурени лица, предава Vesti.bg.

Но в кои сектори работят най-много хора, които стигат до този максимум?

Отговор дава подробна справка на Националния осигурителен институт, приложена към писмен отговор на социалния министър Наталия Ефремова на парламентарен въпрос от депутати от ГЕРБ-СДС.

Данните са за май 2026 г. – последния наличен период към момента на изготвянето им. Ако се съберат всички 86 групи в справката, на тогавашния максимален осигурителен доход са били 310 449 души.

Над 102 000 души в технологии, имоти и професионални дейности

Най-голямата група в справката е от 102 468 души.

Тя обхваща дейности в областта на информационните технологии, обработката на данни, хостинга и други информационни услуги. В същата група влизат още операциите с недвижими имоти, професионалните дейности и научните изследвания, както и административните и спомагателните дейности.

Търговията, финансите и енергетиката са следващите големи групи

Втората най-голяма група е от 29 429 души. Тя включва търговия на едро с фармацевтични стоки и медицинска техника, търговия на дребно, както и техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети.

При финансовите и застрахователните дейности максималния осигурителен доход достигат 18 612 души.

Следва производството, преносът и разпределението на електрическа енергия и свързани дейности с 14 295 души.

В строителството броят им е 12 270.

Хиляди са и в болниците

По-надолу в таблицата се вижда, че високият осигурителен доход далеч не е концентриран само в технологиите и финансите.

При дейността на болниците в една от групите са отчетени 9991 души. Тук справката изключва началниците на клиники и отделения, медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите, фелдшерите и лаборантите, включително главните и старшите.

Отделно са посочени 5783 души в група от хуманното здравеопазване, която включва медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, фелдшери и лаборанти.

Други 1607 души са в болнични дейности, като този ред обхваща началници на клиники и отделения.

От образование до транспорт и хотелиерство

Сред по-големите групи има и сектори, които по-рядко се свързват с максималния осигурителен доход.

В търговията на едро с фармацевтични стоки и медицинска техника са отчетени още 6903 души, а в радио- и телевизионната дейност, информационните агенции и телекомуникациите – 5669.

В производството, ремонта и поддръжката на машини и оборудване броят е 5612, а в друга група от хуманното здравеопазване – 5218 души.

В образованието максималния осигурителен доход достигат 4841 души.

При друг пътнически сухопътен транспорт и товарния автомобилен транспорт те са 4746, в хотелиерството и ресторантьорството – 4470, а в складирането и спомагателните дейности в транспорта – 4910 души.

Дори в добива на въглища справката отчита 4654 души на максималния осигурителен доход.

Има и доста по-малки групи

В държавното управление са отчетени 652 души, а в дейностите по разследване и охрана – 963.

При професионалните спортисти във футболни клубове максимума достигат 191 души.

В справката има и отделни дейности с единици или десетки осигурени на този доход, включително в земеделието, различни производства, водния транспорт и религиозните организации.

Данните показват, че хората на максимален осигурителен доход са концентрирани не само в технологиите и финансите, а и в енергетиката, строителството, здравеопазването, транспорта, образованието и редица други дейности.