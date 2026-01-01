Бившият съветник по въпросите на националната сигурност на американския президент Доналд Тръмп - Джон Болтън, се призна за виновен по обвинение в задържане на класифицирани документи, отнасящи се до националната отбрана, предаде Франс прес.

Седемдесет и седем годишният Болтън бе обвинен през октомври от съд в Мериленд за разкриване и неправомерно притежание на документи, свързани с националната отбрана.

Първоначално той пледира невинен по 18 обвинения.

В крайна сметка обаче днес Болтън се призна за виновен само по обвинението за държане на документи, свързани с националната отбрана.

Грози го наказание от пет години затвор.