Еврокомисарят за енергетиката Дан Йоргенсен предупреди днес, че е възможно към края на лятото да настъпи влошаване на ситуацията с доставките на авиационно гориво, предаде Ройтерс.

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„Вероятно ще има по-сериозна ситуация с доставките на авиационно гориво в Европа в края на лятото“, заяви Йоргенсен.

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„Разбира се, ще следим ситуацията и ако страните членки тогава решат да освободят националните си резерви... ние ще помогнем за улесняването и координирането на тези усилия“, допълни той.