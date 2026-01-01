Полицаи задържаха 32-годишен неправоспособен шофьор от шуменското село Коньовец с близо три промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

При обход около 16:30 часа днес служители на реда, които са обслужвали района на селото, са забелязали водач на автомобил „Дачия“, който криволичел с управляваната от него лека кола по пътното платно. Полицаите са спрели за проверка шофьора, който е бил във видимо нетрезво състояние.

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Той не е представил свидетелство за управление на моторно превозно средство. След справка е станало ясно, че никога не е притежавал такова, а след тест с дрегер са отчетени 2,99 промила алкохол в издишания от водача въздух.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

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Заради пожар днес бе въведена временна организация на движението на автомагистрала „Хемус“ между Шумен и Нови пазар, но малко по-късно пожарът бе погасен, а движението по автомагистралата в този участък бе възстановено.

Областната дирекция на МВР в Шумен предприе и мерки за недопускане на шофьори, които с поведението си на пътя застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.