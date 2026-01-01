Заловиха 59-годишен шофьор след употреба на алкохол в Шумен, съобщиха от полицията.

Мъжът, с управлявания от него лек автомобил, е спрян за проверка малко след 21:30 часа снощи на ул.“ Стара планина“ в града. Той е бил във видимо нетрезво състояние. След тест с дрегер са отчетени 3,05 алкохол в издишания от него въздух.

Задържаха мъж, шофирал с 2,52 промила алкохол в Шумен

Водачът е дал кръвна проба за анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По случая е започнато разследване.