Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Бучино на автомагистрала „Струма“, където стана тежката катастрофа с камион.

След поредицата тежки пътни инциденти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде извършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите „Струма“ и „Тракия“.

Черен ден по пътищата: Пет жертви в две тежки катастрофи, сред загиналите и деца (ОБЗОР)

Проверката идва, след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души.

Междувременно в редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата.