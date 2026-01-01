Путин е разтревожен, а Тръмп се нуждае от политическа победа, пише британския журналист, военен кореспондент и анализатор с дългогодишен опит в отразяването на международни конфликти Сам Кили. Това дава шанс на Украйна и съюзниците ѝ да нанесат решителен удар по руската армия и да осуетят опитите на Москва да запази завзетите територии, пише той.

Според Кили Русия губи войната си срещу Украйна, а доказателство за това е промяната в тона на Владимир Путин, който отново заговори за мирни преговори на фона на украинските удари по руската инфраструктура.

Докато петролни рафинерии горят, а ключови мостове към окупираните територии са подложени на атаки, руският президент отправи призив за възобновяване на преговорите с Киев.

Според журналиста това е знак, че Кремъл е под нарастващ натиск. Затварянето на летища, прекъсванията във военната логистика и намаляващата обществена подкрепа за войната поставят Москва в по-неизгодна позиция.

Кили обръща внимание и на отношенията между Русия и президента на САЩ Доналд Тръмп. Според него сред поддръжниците на Кремъл има разочарование, че предполагаемо разбирателство, постигнато по време на срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж, вече не изглежда валидно. Москва е очаквала Вашингтон да приеме руския контрол върху около 20% от украинската територия като част от евентуално мирно споразумение, но това не се случи.

Предстоящите разговори на Тръмп с генералния секретар на НАТО Марк Рюте могат да бъдат ключов момент за промяна в американската позиция. А европейските съюзници все по-успешно подкрепят Украйна, включително чрез военна помощ и разузнавателна информация.

В понеделник Владимир Путин заяви, че Русия остава готова за мирни преговори.

„Русия, както многократно е заявявано, е готова за мирни преговори с Украйна“, каза той.

Руският президент допълни, че Москва е готова да се върне към договореностите, обсъждани по време на преговорите в Истанбул, които според него първоначално са били предложени от украинската делегация.

Още в началото на войната част от западните дипломати и военни експерти смятаха, че Киев трябва да приеме компромисен мир, но според Кили тази оценка е била погрешна тогава и остава такава и днес.

Също така в Кремъл нараства недоволството от промяната в поведението на Доналд Тръмп, който през последните месеци вече не демонстрира същата благосклонност към Москва. Американският президент по-рано е спирал военната помощ за Киев, многократно е критикувал украинския президент Володимир Зеленски и е завишавал публично размера на американската финансова подкрепа за Украйна.

Но Украйна постигна значителни успехи в Черно море и нанесе сериозни удари по руска енергийна инфраструктура, принуждавайки Москва да обсъжда ограничения върху износа на дизелово гориво.

Според британския журналист ангажираността на Тръмп с кризата в Близкия изток може да го подтикне да търси по-лесен външнополитически успех, а Кремъл е наясно с тази възможност.