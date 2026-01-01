Жители на Габрово се събраха на протест с искания за повече сигурност, засилено полицейско присъствие и ефективни действия на институциите след сбиването, станало на 19 юни в района на Централния кооперативен пазар в града.

Заявителят на протеста Поля Христова заяви, че основната цел на демонстрацията е гражданите да изразят недоволството си от чувството за несигурност.

„Искаме хората да могат спокойно да се разхождат с децата си, с домашните си любимци или сами. Не мисля, че е нормално в 21-ви век да те е страх да излезеш навън. Настояваме да има спокойствие и хората да не бъдат закачани по парковете, заведенията, магазините или по улиците“, каза Христова.

Сбиване на централния пазар в Габрово, има пострадали

По време на протеста говори и Мартин Ушев, който заяви, че е един от участниците в конфликта на 19 юни и брат на един от пострадалите.

По думите му инцидентът е станал около 20:00 ч., след като приключил тренировка по кикбокс и видял брат си нападнат. „Излязох и видях брат ми на земята. Опитах се да го изправя, а нападателите продължаваха да му нанасят удари с метални тръби и лопата“, каза Ушев. Той твърди, че брат му е получил тежки травми, включително счупен череп, а самият той е със счупена ръка.

Ушев заяви още, че настоява за засилен полицейски контрол в града и равнопоставено прилагане на закона. „Искаме повече контрол по парковете и детските площадки. Правата трябва да бъдат еднакви за всички. Получавам заплахи по телефона и в социалните мрежи. Надявам се органите на реда да си свършат работата“, каза той. Според думите му по случая има видеозаписи и свидетели, които могат да изяснят обстоятелствата около инцидента.

Пред протестиращите говори и майката на двамата братя Татяна Тихова, която определи случилото се като „опит за убийство“.

„Единият ми син е със счупен череп, множество рани по главата и счупено рамо. Другият е със счупена ръка. Ужасът, който изпитах като родител, не може да бъде описан“, заяви тя. По думите ѝ двамата ѝ синове работят и се занимават активно със спорт, а единият от тях тренира деца. „Настоявам компетентните институции да изпълнят своя дълг и виновните да понесат цялата строгост на закона. Искаме единствено да живеем спокойно и сигурно в нашия град“, каза Татяна.

Разследването на сбиването от 19 юни в Габрово продължава под надзора на Районната прокуратура. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че се извършват разпити на свидетели, оперативно-издирвателни мероприятия и други процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около конфликта, възникнал между група мъже в района на Централния кооперативен пазар.

Случаят е втори масов конфликт в Габрово тази година. На 6 май при сбиване на улица „Митко Палаузов“ пострадаха трима души. От полицията и прокуратурата тогава заявиха, че инцидентът е възникнал вследствие на битов конфликт между съседи и няма етнически характер. По случая бе образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди.

След събитията от 6 май в Габрово бяха организирани няколко граждански протеста с искания за повече сигурност и институционална реакция. В града бе засилено полицейското присъствие, включително със сили на жандармерията, а представители на МВР, прокуратурата и областната администрация проведоха срещи с граждани. Впоследствие Инспекторатът на МВР започна проверки във връзка с действията на полицията след инцидента.