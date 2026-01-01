Чревният микробиом - съвкупността от трилиони микроорганизми, населяващи човешкото черво - може да играе роля не само в храносмилането, но и в контрола на теглото. Изследванията сочат, че балансът на чревните бактерии влияе върху начина, по който организмът преработва храната, регулира глада и ситостта, поддържа метаболитното здраве и контролира възпалението.

Учените установяват, че чревните микроби помагат за разграждането на фибри и произвеждат съединения, полезни за общото здраве. Изследване от 2025 г. показва, че те влияят и върху начина, по който организмът използва енергията от храната. При нарушен баланс на бактериите тези процеси може да работят по-малко ефективно, което изследователите свързват с регулирането на теглото - макар диетата, физическата активност и генетиката да остават значително по-определящи фактори.

Червото и мозъкът общуват постоянно чрез сигнали, влияещи върху апетита. Изследване от 2024 г. установява, че сигналите от червото могат да засегнат усещането за ситост, а изследване от 2026 г. посочва, че чревните бактерии произвеждат вещества, свързани с апетита, храносмилането и метаболизма. При небалансиран микробиом тези механизми може да работят по-малко ефективно, което затруднява поддържането на здравословно тегло. Изследване от 2020 г. свързва нарушения микробиом с повишено хронично възпаление, което може да влияе върху сигналите за глад и начина, по който организмът съхранява енергия.

За поддържане на здрав микробиом специалистите препоръчват консумация на богати на фибри храни - плодове, зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести продукти, ядки и ферментирали храни. Препоръчва се ограничаване на сладки напитки, силно преработени храни, рафинирани въглехидрати и преработени меса. Освен храненето, важна роля играят и достатъчният сън, редовната физическа активност и справянето със стреса - фактори, свързани с по-разнообразен и по-здрав микробиом.