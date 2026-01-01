Ключова фигура в администрацията на аржентинския президент Хавиер Милей подаде оставка на фона на разрастващ се скандал. Напускането му подчертава нарастващия натиск върху правителството заради обвинения в корупция и съвпада със значителен спад в общественото одобрение към държавния глава.

Главният секретар на кабинета на аржентинския президент, Мануел Адорни, подаде оставка в събота след започнало разследване за доходите му. Решението му идва в момент, когато одобрението за президента Милей отслабва, като според проучване на „Опина Архентина“ от май, положително мнение за него имат 39% от аржентинците, в сравнение с 53% преди повече от година.

Обвинения в разходи без покритие и недекларирани доходи

Разследването срещу Адорни, който е близък сътрудник на Милей, е за незаконно обогатяване, породено от разходи, които не съответстват на официалните му доходи. Критиките са насочени към лични пътувания със семейството му, включително почивка в Аруба и полет с частен самолет до Уругвай.

В писмото си за оставка, публикувано в социалната мрежа „Екс“, Адорни се обръща към президента с думите: „Затварям тази глава. Напускам мирно и спокойно, но преди всичко с чиста съвест“. Той твърди, че е натрупал състоянието си преди да влезе в правителството и всички семейни пътувания са платени с лични средства.

По-рано този месец, в интервю за вестник „Ла Насион“, Адорни призна, че е спестявал недекларирани пари в продължение на години „като всички аржентинци“. Той е коригирал данъчните си декларации за 2023 г. и 2024 г., за да включи около половин милион долара, които преди това не са били обявени.

Политическите последствия и позицията на президента

Оставката представлява обрат спрямо досегашната позиция на президента Милей, който през май защити своя съветник. Тогава държавният глава заяви, че Адорни „по никакъв начин той няма да си тръгне“ и че „няма да екзекутирам невинен човек“.

Напускането на Мануел Адорни е поредният случай на обвинения в корупция срещу членове на аржентинското правителство. Тези събития поставят под въпрос способността на администрацията да се справи с институционалните проблеми и пряко влияят на общественото доверие.