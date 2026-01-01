Деветото издание на Националния фолклорен фестивал „Леденика“ започва във Врачанския Балкан, съобщиха от Община Враца.

Събитието е двудневно, включва представяне на творчески състави, надиграване, забавления за най-малките, народни борби, нестинарски игри, възстановки, концерти, базар с над 60 производители от цялата страна и пресъздаване на традиционната северняшка сватба. За първа година ще бъдат венчани две двойки.

В първия ден днес, освен надпявания, атракции, забавления и различни конкурси, ще има нещо много вкусно и автентично - лютика.

„Приготвили сме печени чушки, печен домат, магданоз, чесън и, накъде без една хубава питка, за да се насладим на тази лютика”, разказва шеф Георги Лападатов пред NOVA.