Може ли ежедневният прием на кафе да има защитен ефект върху психичното здраве? Ново проучване показва, че умерената консумация може да намали риска от психични разстройства.

Изследването, публикувано в списание Journal of Affective Disorders, установи, че две до три чаши кафе дневно могат да бъдат полезни за психичното здраве, особено при мъжете. От друга страна, консумацията на пет или повече чаши на ден е свързана с по-висок риск от психични разстройства, съобщи „Евронюз“.

Изследователският екип е анализирал данни от над 460 000 участници в UK Biobank – голяма проспективна кохорта, включваща хора на възраст от 40 до 69 години, за да проучи връзката между ежедневната консумация на кафе и различни психични разстройства.

Участниците са отговаряли на въпроси относно ежедневната си консумация на кафе, включително количествата и видовете кафе, като безкофеиново, разтворимо и смляно, и са били проследявани в продължение на средно 13,4 години.

Изследователите откриват J J-образен модел в резултатите, което означава, че тези, които пият твърде малко или твърде много кафе, не получават същите ползи като умерените консуматори. Връзката между консумацията на кафе и нарушенията на настроението е по-силна при мъжете, отбелязва проучването.

„В момента се наблюдава нарастващ интерес към ролята на диетата и храненето в превенцията и лечението на психичните разстройства“, пишат авторите.

Световната здравна организация (СЗО) оценява, че над един милиард души живеят с психични разстройства. Психичните заболявания, като тревожност и депресия, представляват втората по големина причина за дългосрочна инвалидност, допринасяща за загуба на здравословни години живот, предупреждава организацията.

Според авторите има нужда от превантивни стратегии за ограничаване на „пандемията от психични разстройства“.

Кафето съдържа над хиляда биоактивни съставки, сред които кофеин, полифеноли, меланоидини и дитерпени. Проучването сочи, че противовъзпалителните ефекти на съединения като кофеин и хлорогенова киселина може частично да обяснят по-ниския риск от психични заболявания, наблюдаван при хората, които пият кафе в умерени количества.

Кофеинът проявява своите невропротективни ефекти чрез два механизма: активиране на A1R, свързано с антидепресантни ефекти, и инхибиране на A2AR, което противодейства на предизвиканата от стрес невронна дисфункция, отбелязват авторите.

В предишни изследвания противовъзпалителните свойства на кофеина са били свързвани с по-нисък риск от деменция и по-бавно когнитивно влошаване.