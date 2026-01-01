Проучване показва, че кратката дрямка веднага след пиене на кафе може да подобри способността на мозъка да усвоява кофеина. Това може да звучи „странно“, но изпиването на кафе и последваща кратка дрямка може да е тайната за по-енергично и по-будно събуждане, пише „Ню Йорк поуст“.

„Кофеинът се метаболизира за около 30 минути и когато се събудите, можете да получите двойната полза от освежаващия сън и бодростта от кофеина“, казва експертът по съня Джеймс Уилсън от Mattress Online. Научни изследвания подкрепят това твърдение. Проучване от 2010 г. установява, че дрямката веднага след пиене на кафе може да подобри способността на мозъка да усвоява кофеина.

Макар да изглежда, че кафето може да попречи на заспиването, е необходимо време, за да подейства кофеинът. Експерти от Healthline посочват, че приемът на кофеин около 20 минути преди дрямка е идеален за кратък и освежаващ сън.

Спането повече от 30 минути може да накара човек да се чувства по-сънлив, тъй като може да навлезе в по-дълбока фаза на съня. За да се оптимизира нощният сън, не бива да се пие кафе по-малко от шест часа преди лягане. Идеалното количество кофеин за повишаване на бодростта е около две чаши кафе или 200 милиграма кофеин.

Уилсън обаче предупреждава, че хората реагират различно.

„Важно е да се отбележи, че предпочитанията на всеки човек са индивидуални, така че кофеиновата дрямка може да работи за някои, но не и за други“, казва той. Въпреки това дрямката има различни ползи за здравето, особено при недостиг на сън.

„Дрямката е чудесен начин да се преборите със симптомите на недоспиване. Тя може да повиши бодростта, да увеличи продуктивността и да помогне, ако спите в разрез с естествения си циркаден ритъм – например ако сте „нощна птица“, която трябва да става в 5 сутринта за работа“, обяснява Уилсън.