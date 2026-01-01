Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун беше преназначен за председател на Държавния съвет - най-висшата властова позиция в страната, предаде севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

Вчера в Пхенян бе свикано първото заседание на Върховното народно събрание, съобщи КЦТА.

"Върховното народно събрание на КНДР избра другаря Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на Корейската народнодемократична република по време на първото заседание - първата държавна дейност на 15-ия му състав - на 22 март", предаде КЦТА.

В съобщението се допълва, че решението Ким Чен-ун да бъде избран на „върховния пост“ отразява „единодушната воля и желание на целия корейски народ“.

На заседанието в Пхенян бяха обсъдени изменения и допълнения към социалистическата конституция, както и избора на други държавни ръководни органи.

Събранието, което е формален законодателен орган на Северна Корея, одобряващо официално държавната политика, обикновено се събира след конгресите на управляващата Корейска трудова партия, за да превърне партийните решения в закон.

Депутатите ще разгледат и икономическия петгодишен план на страната, обявен на Деветия партиен конгрес, проведен през февруари, съобщи КЦТА.

Шестотин осемдесет и седемте представители (108 от които са жени) в новото законодателно събрание бяха избрани на 15 март при избирателна активност от 99,9%.