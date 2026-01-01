Общо 26 души са задържани при специализирана полицейска операция в Софийска област, насочена към противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и нарушенията на пътя. Това става ясно от обобщените резултати, разпространени от МВР.

По време на акцията са проверени 1860 души и 1437 моторни превозни средства. Полицейските служители са извършили проверки и в 63 търговски обекта, 22 казина, 36 офиса за бързи кредити и 27 заложни къщи.

Съставени са 52 предупредителни протокола във връзка с разпоредбите на чл. 167–169 от Наказателния кодекс, които обхващат престъпления срещу политическите права на гражданите.

При контрола по пътищата са съставени 55 акта и 479 фиша, а техническите средства са заснели 531 нарушения на скоростните режими.

Шестима задържани за наркотици, разкрити са и кражби

В хода на операцията са задържани шестима души за притежание на наркотични вещества. Сред тях са двама мъже и жена в Етрополе, двама криминално проявени жители на Ботевград и мъж от правешкото село Осиковица, известен на полицията.

Служителите на реда са установили и задържали извършители на кражби в Костенец, Своге, Ботевград и село Антон. Откраднатите вещи са открити и иззети.

Проверка на заложна къща в Годеч разкри съмнения за измама

При инспекция на заложна къща в Годеч полицаите установили, че товарен автомобил е бил приет като залог от лизингополучател без писменото съгласие на собственика.

Превозното средство не било открито в обекта, въпреки че по заложния билет не било извършено плащане и автомобилът е следвало да се намира там.

По случая е регистрирана преписка за предполагаемо престъпление по чл. 209 от Наказателния кодекс.

Шофьор с положителна проба за канабис е задържан край Пирдоп

Малко след 18 часа на главен път I-6 автопатрул на Районното управление в Пирдоп спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от жител на село Антон.

При направения тест техническото средство отчело положителен резултат за канабис. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

От МВР посочват, че операцията е част от мерките за превенция на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и повишаване на пътната безопасност.