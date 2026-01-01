Криминалисти пресякоха незаконна дейност, свързана с производство и съхранение на марихуана в Пловдив, съобщиха от полицията.

Специализирана операция е проведена след информация за мъж, който се занимава с незаконно отглеждане, съхранение и разпространение на високорисковото вещество.

Пакети с марихуана и двама мъже са задържани на границата с Турция (СНИМКИ)

В резултат на събраните доказателства от комплексните оперативни действия миналия вторник разследващите задържали 40-годишния извършител.

При претърсване на адреса му са открити 5 почти двуметрови насаждения от рода на конопа, за които мъжът полагал грижи.

ОД на МВР-Пловдив

Иззети са и обрани от тях съцветия, подготвени за сушене. Установено е, че общото тегло на конфискуваната растителна маса е около 3,2 килограма.

Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в прокуратурата и с постановление на наблюдаващия прокурор на задържания е повдигнато обвинение.