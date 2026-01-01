Специализирана операция за съхранение, разпространение и търговия с хранителни продукти в нарушение на разпоредбите на Закона на храните се проведе в Плевен, съобщиха от полицята.

На 19 октомври е извършена проверка в склад към складова база, с основна дейност за производство, съхранение, разпространение и търговия на опаковани хранителни продукти от неживотински произход.

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Установен е собственикът на търговския обект - 64-годишен мъж. Открити са храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност - 10 158 килограма, храни без положена идентификационна маркировка - 480 килограма, без поставена информация на български език - 15 254 килограма, а с поставена информация на български език и в срок на годност - 54 492 килограма.

В обекта са намерени и количество напитки общо 31 274 литра. След извършена справка в регистрите на ОДБХ е установено, че складът не е въведен в експлоатация за съхранение на храни от неживотински произход.

По случая е изготвен констативен протокол, като е издадено и разпореждане за насочване всички продукти за унищожаване и забрана за пласирането им в търговската мрежа.

На собственика на обекта ще бъде съставен акт за установените нарушения.