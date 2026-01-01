На територията, обслужвана от ОД на МВР-София, се провежда специализирана операция за превенция на престъпленията против политическите права на гражданите, противодействие на битовата престъпност, опазване на обществения ред и пътната безопасност.

Полицейските действия се реализират съвместно с екипи на жандармерията. За първите четири часа от началото на акцията са проверени 443 моторни превозни средства и 554 лица. Инспектирани са 22 търговски обекта, 7 офиса за бързи кредити и 4 заложни къщи.

ОД на МВР-София

Съставени са 23 акта и 129 фиша. Заснети са 74 нарушения на скоростните режими, съобщиха от полицията.. Изготвени са 21 предупредителни протокола. Задържани са 12 души.

При проверка на търговски обект в Самоков са иззети 14.750 кг храни от животински произход с изтекъл срок на годност. От служители на ОДБХ са съставени акт и разпореждания.

ОД на МВР-София

В РУ-Ботевград са задържани трима души за изясняване на съпричастността им към извършена кражба.

Извършител на кражба е задържан и в РУ-Костенец. В РУ-Етрополе водач е задържан за шофиране след употреба на кокаин, а друг мъж - за държане на марихуана.