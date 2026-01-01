Разследват купуване на гласове в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Претърсени са два адреса след получена информация за приготовление за нарушаване на изборното законодателство.
Иззети са от адреса в Сапарева баня 10 817 долара и лаптоп, от търговски обект в село Блатино са намерени списък с имена и три стека контрабандни цигари.
При друг случай - след получен сигнал в Районно управление-Рила, че 48-годишен мъж от Кочериново се готви да купува гласове в полза на определена политическа партия са предприети действия,
В автомобила на соченото лице са открити 38 декларации за съгласие за събиране, обработване, използване и съхранение на лични данни, в които не са посочени имена.