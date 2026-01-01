„В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни. Те смятат, че докато хората празнуват, а институциите работят на по-ниски обороти, ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност. Това е груба грешка“, предупреди и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Той е категоричен, че МВР няма да намали своята бдителност, а напротив - ще бъде засилена. „Проведох разговори с всеки един директор на областна дирекция в страната. Изготвени са конкретни графици за работа през празничните дни, които гарантират, че капацитетът на МВР няма да бъде намален. Осигурено е засилено присъствие на терен, както и координация между всички служби“, добави той.

Дечев: Хора на публични длъжности се опитват да въздействат върху изборния процес

Във Facebook той пише, че „няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията“.

Публикацията му завършва с призив към гражданите: "Сигнализирайте. Всеки опит за купуване на гласове ще бъде разследван. Държавата е на мястото си. И ще бъде на мястото си - независимо дали е празник или делник“. А на колегите си в страната Кандев казва: „Колеги, не се прибирайте! Излизайте!“

По-рано, на брифинг заедно със служебния вътрешен министър Емил Дечев Кандев съобщи, че има 250 задържани до момента за нарушения, свързани с изборния процес.