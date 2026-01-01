Лица, заемащи публични длъжности, се опитват да въздействат по неправомерен начин в изборния процес. В Северозападна България кмет на населено място раздава социални помощи, които са предоставени от фондация, като в съответния плик се поставят и предизборни брошури на партия, участваща на изборите. Във връзка с тава е образувано досъдебно производство, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев пред журналисти в Русе.

Той е в града със заместник-министър Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев като част от обиколката и срещите с ръководния състав на всички областни дирекции на МВР в страната.

МВР с ясен сигнал преди изборите: Без фаворити, безкомпромисни сме

Дечев каза, че при друг случай заместник-кмет на граничен град предлага на лице да се включи в купуването на гласове срещу определен размер на сумата, която трябва даде на всеки съгласен да продаде гласа си. В същото време му дава оферта каква сума да запази за себе си, добави министърът, който оредели двата случая като негативна тенденция.

Дечев каза, че има информация за един сигнал за кмет, който е и кандидат за депутат. „Доколкото си спомням материалите, свързани с него, бяха изпратени в Софийска градска прокуратура", каза Дечев. Той допълни, че има и нови схеми за купуване на гласове, в които се използвали фризьорски салони. Имало и опит за купуване на гласове сред ученици, които вече са навършили пълнолетие.

„Това е отвратително, защото е опит за морално разложение още в невръстна възраст на тези наши деца и съграждани", каза Дечев. Той обясни, че схемите са най-различни и включват опрощаване на вересии, забавено плащане на определени услуги, които вече са били свършени, но се чакат изборите, за да бъдат дадени парите в зависимост от това какъв ще е изборният резултат, изборното участие и как е гласувано. Емил Дечев коментира, че сред политическите формации има и очертаващ се лидер за опити за купуване на гласове.

МВР ще бъде безкомпромисно – без значение кои са извършителите на престъпления и каква длъжност заемат, категоричен е Дечев. „Пред закона всички са равни. Законът не прави разлика дали някой е кмет или обикновен гражданин“, каза още служебният министър на вътрешните работи.

Министърът каза, че е завършила обиколката и срещите с ръководния състав на всички областни дирекции на МВР в страната. Във вторник предстои среща с представителите на още две областни дирекции на МВР – на София и София-област.

„За нас тези срещи са изключително важни, защото разговорът на живо е много по-ценен от посланията, които предаваме през телевизионни и радио интервюта, както и чрез други канали. Това, което забелязваме, е повишено доверие на обществото към ръководството на МВР. Това ясно се вижда от статистиката за подадените сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите от чл. 167 до чл. 169г от Наказателния кодекс“, каза още министър Дечев.

Той отчете, че сигналите са няколкостотин процента повече в сравнение с тези, подадени през октомври 2024 година, което от своя страна води до повече досъдебни производства, повече задържани и повече предупредителни протоколи.