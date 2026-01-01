Към тази сутрин в страната са образувани 45 досъдебни производства, свързани с изборни нарушения. Това каза в Сливен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, който представи новия директор на Областната дирекция на МВР – старши комисар Иван Русев.

По думите му по същото време преди предходните парламентарни избори броят на досъдебните производства е бил значително по-нисък.

Нямам никакво съмнение, че българската полиция може да работи успешно както по превенцията срещу изборните престъпления, така и при тяхното разследване, каза Емил Дечев. Според него в значителна степен обаче ефективността зависи от ръководството на МВР и от ясните сигнали, които то дава към служителите. „Ако ръководството даде знак, че трябва да се работи смело, енергично, безкомпромисно, но законосъобразно, полицаите имат необходимия професионализъм да изпълнят тази задача“, посочи министърът.

Дечев подчерта, че е заявил подкрепата си към служителите на МВР за техните бързи и законосъобразни действия за ограничаване на изборните престъпления до минимум.

Той посочи, че по време на пътуването му към Сливен са постъпвали нови сигнали и данни за разкрити случаи, включително за открити списъци с имена и парични средства в частен имот в Софийска област, предполагаемо свързани с купуване на гласове.

Министърът отбеляза, че не може да бъдат оповестени конкретните мерки, които ще бъдат предприети, за да не се възпрепятства работата на органите на реда. Той увери, че ще бъдат приложени както превантивни действия, така и мерки за събиране на „железни доказателства“ при разкриване на престъпления.

Дечев посочи, че по-труден за противодействие остава т.нар. корпоративен вот, тъй като при него е необходима вътрешна информация.

Министърът подчерта значението на сътрудничеството с неправителствени организации и разследващи журналисти. „Те са наши съюзници и сме готови да взаимодействаме с тях и да разглеждаме сериозно всяка информация за опити за купуване на гласове, оказване на натиск, както и за конкретни лица и места“, заяви той.