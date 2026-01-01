Вътрешният министър Емил Дечев, заместник-министърът Калоян Милтенов и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев проведоха днес работна среща с ръководния състав на ОДМВР-Разград. Основна тема бяха предстоящите избори за народни представители на 19 април.

„За нас няма фаворити, няма наши и ваши, важно е максимално да бъдат ограничени престъпленията против политическите права на гражданите. Не трябва да има двойни стандарти, никой не може да се чувства покровителстван, необходимо е да бъдем еднакво безкомпромисни към всички, които нарушават закона“, каза министър Дечев в Разград.

Той подчерта, че е изключително важно да има ефективна и резултатна дейност, като в същото време всеки служител на МВР трябва да знае, че ще бъде подкрепен от ръководството, ако съвестно и законосъобразно върши своята работа.

Главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев открои подадените в пъти повече сигнали за изборни нарушения сега в сравнение с предишните избори. До момента в ОДМВР-Разград са получени 17 сигнала, работи се по 8 досъдебни производства и са съставени 41 предупредителни протокола. През 2024 година сигналите са били 5, останалите показатели – нулеви. „Действайте съвестно, честно и по закон“, подчерта главен комисар Кандев.

Ръководството на МВР съобщи още, че ОДМВР-Разград ще получи следващата седмица нови автомобили и таблети, необходими в ежедневната работа на полицейските служители.