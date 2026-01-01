Президентът Илияна Йотова заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си, въпреки че към момента заема поста като временно изпълняващ длъжността.

„Аз бих дала шанс на главния секретар на МВР Георги Кандев. Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, коментира Йотова.

Президентът подчерта, че това решение обаче ще се вземе от новия вътрешен министър и новото правителство.

Първи коментар на Йотова след изборите: Обяви кога вероятно ще има свикване на НС

Тя обяви, че е твърде възможно следващата седмица - сряда или четвъртък да бъде свикано 52-рото Народно събрание.

"Чакам решението на ЦИК. Надявам се до събота да имаме поименният списък на народните представители, което означава в кратки срокове излизането им в Държавен вестник във вторник. Има всички основания да свикаме Народното събрание. Аз съм готова да отложа своето посещение в Дубровник, ако те са готови", каза тя.

На въпрос дали Борислав Сарафов ще се оттегли сам тя заяви:

"Не мога да говоря от името на г-н Сарафов, въпрос на негова преценка".