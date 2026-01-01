След вота какво предстои и готова ли е „Прогресивна България“ за самостоятелно управление? Темата коментираха социологът Андрей Райчев, журналистът Веселин Стойнев, политологът Любомир Стефанов, както и проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан“ и доц. Милен Любенов

В ефира на NOVA NEWS журналистът Веселин Стойнев посочи, че изборните резултати у нас напомнят на тези в Унгария отпреди седмица – с ясно изразена консолидация на вота и категоричен победител с голяма преднина пред останалите. По думите му у нас отдавна се наблюдава проблем при социологическите проучвания, тъй като отказите за участие надхвърлят 50%. Той отбеляза още, че до последно са се обсъждали варианти за правителство на малцинството, а в крайна сметка първата политическа сила се оказва с абсолютно мнозинство.

Според него друг важен извод е отсъствието на реално ляво политическо пространство. Стойнев смята, че в момента доминира десен консенсус между няколко партии, а очакванията БСП да се превърне в модерна проевропейска формация засега остават нереализирани.

Социологът Андрей Райчев също акцентира върху разминаването между прогнозите и реалния резултат. По думите му очакваните около 1 млн. гласа за Румен Радев са се оказали между 1,3 и 1,4 млн. Той обясни това не толкова с грешка на социологията, колкото с нежеланието на част от избирателите да заявят предварително своя вот.

„Около 200 000 души в самия изборен ден са скрили как са гласували, защото ги е страх“, каза Райчев. Според него причината е и в обществената среда, както и в начина, по който определени позиции се представят в медиите.

Политологът Любомир Стефанов заяви, че парламентът трябва да започне да изпълнява реалните си функции, включително да попълва съставите на институции с изтекъл мандат. По думите му едно от най-важните предизвикателства пред новото управление ще бъде бюджетът и овладяването на цените.

„Нека видим как ще бъдат овладени цените, защото не всичко може да се обяснява само с еврото“, коментира Стефанов, като даде пример и с влиянието на международните конфликти върху цените на горивата.

Проф. Росен Стоянов определи резултата като голяма изненада, особено заради сериозната дистанция между първия и втория. Според него лявото пространство е почти занулено, а Радев е успял да привлече гласове от националистическия, левия и популисткия вот. Той смята, че сега вниманието ще бъде насочено към екипа, с който ще се управлява, особено в икономическата сфера и по международните теми.

Доц. Милен Любенов също говори за очаквана изненада с логично обяснение. По думите му през последните години в България се наблюдава силна персонализация на политиката, която подпомага мажоритарни кандидати.

„В момента сме свидетели на колапс на партийната система“, заяви той. Според Любенов успехът на Радев е резултат от натрупано обществено напрежение през последните години, което закономерно е довело до сериозно електорално разместване.