В понеделник и днес се провеждат национални съвещания в Южна и Северна България с ръководството на МВР за провеждането на изборите.

С няколкостотин процента нараснали сигналите и задържаните за изборни нарушения спрямо 2024 г.

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви пред журналисти, че към момента получените сигнали са 1089 към 198 за изборите през 2024 година. Образуваните досъдебни производства са 324, към 60 броя досъдебни производства за изборите през 2024 г. Задържаните лица са 204 към 36 за изборите 2024 г. и предупредителните протоколи са 2972 към 737 за изборите 2024та година.

"Полагаме всички усилия, за да разкриваме всички нарушения, повишили са се сигналите, което е ясен знак, че доверието на обществото се повишава към органите на МВР", каза той.