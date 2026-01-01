Към 27 април 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб. м. Това представлява 78,67% от общия им обем и е приблизително 17% повече спрямо обема, отчетен към края на април 2025 г., съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Министерството управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Тополница“, „Александър Стамболийски“ и „Кричим“.

Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

С настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници, напомниха от МОСВ.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре времето ще е почти без валежи, с изключение на краткотрайни превалявания в планинските райони на Югозападна България. В сряда ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на места в Западна и Северна България. В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, като има повишена вероятност в отделни райони те да бъдат интензивни и значителни по количество.

Днес и утре нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите на 29 април и на 30 април се очакват повишения на речните нива, но водните количества ще останат под праговете за внимание, информира още МОСВ.

Екоминистерството напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ публикува доклад с 15 препоръки за дългосрочна национална политика за управление на водите.