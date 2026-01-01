Иран и САЩ са постигнали известен напредък в усилията си да сключат споразумение за дългосрочното прекратяване на бойните действия, но въпреки това имат сериозни разногласия, включително по въпроса за ядрените амбиции на Техеран, съобщи високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.
По думите му посещението вчера в Техеран на началника на генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир е помогнало за намаляване на различията по някои теми и е засилило надеждите за удължаване на примирието, както и за подновяване на преговорите между Техеран и Вашингтон.
Growing signs that talks between the US and Iran could reach an agreement with Pakistan mediating, according to Al Jazeera. pic.twitter.com/jVdITqc74T— Med (@trampnewspro) April 16, 2026
Към момента няма определена дата за втори кръг от преговорите между САЩ и Иран, съобщи говорител на пакистанското външно министерство, като уточни, че сред обсъжданите теми са и ядрените въпроси.
"Съдбата на високообогатения уран на Иран и продължителността на ядрените ограничения на Иран са сред силно спорните въпроси, за които все още не е намерено решение.", допълни иранският високопоставен представител.
Abbas Araghchi and Asim Munir, the commander of the Pakistan Army
🔴On Thursday, Iran and the Pakistani mediator will discuss in detail the messages exchanged between Iran… pic.twitter.com/lt8JQWHI3q
От пакистанското външно министерство заявиха още, че комуникационните канали между Вашингтон и Техеран остават отворени, и че и двете страни проявяват готовност да продължат диалога. Процесът на преговори продължава, а Ливан остава част от действащото примирие.