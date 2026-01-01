Резолюция, насочена към ограничаване на способността на президента на САЩ Доналд Тръмп да води война с Иран, беше отхвърлена от Сената на САЩ за четвърти път.

Ако беше приета, мярката щеше да доведе до спиране на военните действия на Съдинените щати. Сенаторите, в по-голямата си част съпартийци на Тръмп, я отхвърлиха с 52 гласа „против“ срещу 47 „за“.

Демократите заявиха, че възнамеряват да внасят подобни мерки всяка седмица, дори и да не бъдат приети, за да може да бъде отчетена позицията на всеки законодател по въпроса за войната.

Сенатът не успя да ограничи военните правомощия на Тръмп

Докато повечето републиканци блокират резолюциите, някои от тях посочиха, че биха могли да гласуват по различен начин, ако войната продължи и след този месец.

Тръмп даде различни прогнози за това колко дълго може да продължи конфликтът. В интервю за FoxNews, излъчено в сряда, той заяви, че войната е „близо до края“.

Засега почти всички републиканци остават единни в подкрепата си за президента, след като той разпореди военноморска блокада на иранските пристанища.

Един демократ - сенаторът от Пенсилвания Джон Фетърман - също гласува против мярката, която би спряла войната.