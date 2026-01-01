Четири линейки на еврейската доброволческа служба за спешна помощ „Хацала" бяха запалени рано в понеделник в квартал Голдърс Грийн в Лондон. Лондонската столична полиция заяви, че разследва инцидента като антисемитско престъпление от омраза.
Лондонската пожарна бригада получила сигнала в 1:40 ч. Пристигналите на място пожарникари установили, че множество цилиндри на превозните средства са се взривили, счупвайки прозорци в съседна сграда. Не са докладвани наранявания и всички пожари са потушени. Близките домове са евакуирани като предпазна мярка.
„Служителите остават на място и палежът се третира като антисемитско престъпление от омраза", заяви полицията.
I guarantee that burning down a fleet of @Hatzola ambulances in Golders Green won't "free Palestine."— Joel M. Petlin (@Joelmpetlin) March 23, 2026
Суперинтендантът Сара Джаксън съобщи, че се проверяват записи от камери за наблюдение и онлайн материали, и че на този етап се търсят трима заподозрени. Арест не е направен.