Четири линейки на еврейската доброволческа служба за спешна помощ „Хацала" бяха запалени рано в понеделник в квартал Голдърс Грийн в Лондон. Лондонската столична полиция заяви, че разследва инцидента като антисемитско престъпление от омраза.

Лондонската пожарна бригада получила сигнала в 1:40 ч. Пристигналите на място пожарникари установили, че множество цилиндри на превозните средства са се взривили, счупвайки прозорци в съседна сграда. Не са докладвани наранявания и всички пожари са потушени. Близките домове са евакуирани като предпазна мярка.

„Служителите остават на място и палежът се третира като антисемитско престъпление от омраза", заяви полицията.

Суперинтендантът Сара Джаксън съобщи, че се проверяват записи от камери за наблюдение и онлайн материали, и че на този етап се търсят трима заподозрени. Арест не е направен. 

БГНЕС, АФП 
