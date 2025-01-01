Израелският министър на диаспората разкритикува Зохран Мамдани, избран вчера за кмет на Ню Йорк, като го нарече „поддръжник на Хамас” и призова евреите в града да емигрират в Израел.

34-годишният Зохран Мамдани ще стане през януари първият мюсюлмански кмет на Ню Йорк.

„Градът, който някога беше символ на свободата в света, току-що повери ключовете си на поддръжник на Хамас”, написа в X министърът на диаспората и борбата срещу антисемитизма Амихай Шикли, цитиран от АФП.

Той добави, че позициите на Мамдани „не са много далеч от тези на фанатичните джихадисти, които преди 25 години убиха три хиляди“ души, като се позова на атентатите от 11 септември 2001 г., извършени от Ал Кайда в Ню Йорк и Вашингтон.

През последните месеци Зохран Мамдани неколкократно се изказа срещу антисемитизма, като същевременно осъди и ислямофобията, на която, според него, е бил жертва.

Мамдани е дългогодишен поддръжник на палестинската кауза.

Позицията му по отношение на Израел, който той определи като „апартейдски режим“ и чиято офанзива в Ивицата Газа осъди като „геноцид“, предизвика бурни реакции, по-специално гнева на част от еврейската общност.

„Ню Йорк никога повече няма да бъде същият, особено за еврейската общност“, добави Чикли в X, като прикани „евреите в Ню Йорк да обмислят сериозно да превърнат Земята на Израел в свой нов дом“.

Ясната избирателна победа на Мамдани дойде въпреки атаките срещу политиките му и мюсюлманския му произход, идващи предимно от бизнес средите, консервативните медии и американския президент Доналд Тръмп.

Тръмп се намеси в последния момент в предизборната кампания, като заяви, че Мамдани „таи омраза“ към евреите.

Чикли е известен с понякога сензационните си изказвания по международни теми, особено по отношение на евреите по света.