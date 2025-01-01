Републиканската партия на Доналд Тръмп претърпя поражение на изборите за губернатор във Верджиния и Ню Джъсри, както и на тези за кмет на Ню Йорк. Американският държавен глава отдаде изборните резултати на отсъствието на името му от бюлетината и на бюджетната парализа.

Американската народна представителка Мики Шеръл бе избрана за губернатор на Ню Джърси, а демократката Абигейл Спанбъргър спечели тези във Вирджиния. Тя победи републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс - досегашен вицегубернатор на щата, с което донесе ключова победа за демократите преди междинните избори през 2026 г., предаде Асошиейтед прес.

Четиридесет и шест годишната Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), ще се превърне в първата жена губернатор на щата Вирджиния като ще наследи напускащия поста републиканец Глен Йънгкин.

Абигейл Спанбъргър - новият губернатор на Вирджиния/ БТА

"Изпратихме послание до всеки ъгъл на щата, послание до нашите съседи и сънародници в цялата страна", заяви Спанбъргър пред възторжените си поддръжници в Ричмънд, столицата на щата Вирджиния. "Изпратихме послание до целия свят, че през 2025 г. Вирджиния избра прагматизма пред партийността. Избрахме нашия щат пред хаоса", добави тя.

Също така днес, демократката Газала Хашми спечели изборите за вицегубернатор на щата Вирджиния и ще наследи на поста републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс. Хашми ще стане първата мюсюлманка, спечелила изборна длъжност на щатско равнище в САЩ.

Спанбъргър спечели изборите с кампания, акцентираща върху икономическите проблеми - стратегия, която може да послужи за пример на други демократи през следващата година, когато те ще се опитат да отнемат властта във Вашингтон от президента Доналд Тръмп и републиканците и да спечелят позиции в щатските законодателни събрания.

През цялата си предизборна кампания Спанбъргър излагаше внимателно подготвени икономически аргументи срещу политиката на Доналд Тръмп, като същевременно отделяше значителни финансови средства за реклами, свързващи опонентът ѝ - Уинсъм Ърл-Сиърс - с президента. Тя проведе предизборни митинги в целия щат, включително в райони, които обикновено гласуват за републиканците.

Спанбъргър подчерта подкрепата си за правото на аборт в последния южен щат, който все още не е въвел нови ограничения или забрани във връзка с процедурата. Тя критикуваше остро и Министерството на правителствената ефективност, частичното спирането на работата на федералната власт, заради неприетия бюджет, и негативното им въздействие върху щата, в който живеят няколкостотин хиляди федерални служители.

Мики Шерил - новият губернатор на Ню Джърси/ БТА

В Ню Джъсри Демократическата партия пък си запази контрола върху щат, който традиционно гласува в синьо на президентски и парламентарни избори, но показа през последните години признаци на завой надясно.

Мики Шерил, която е била пилот на хеликоптер във Военноморските сили на САЩ и народна представителка в Конгреса в продължение на 4 мандата, победи Джак Чатарели, който беше подкрепен от президента Доналд Тръмп.

Вчерашният вот бе смутен от бомбени заплахи в 7 избирателни района, изпратени по имейл. Правоохранителните органи установиха, че те са фалшиви, а изборният ден бе удължен с един час в няколко секции.

Петдесет и три годишната Шеръл дава известна увереност на умерените в Демократическата партия, докато те търсят правилния подход за междинните избори догодина. Бивша прокурорка и военен ветеран, Шеръл олицетворява типа центристки демократи, които се стремят да спечелят симпатиите на част от консерваторите, като същевременно се застъпват за някои каузи на прогресивното крило. В предизборната си кампания тя заложи на противопоставянето си на Тръмп и на обвинението, че неговите мита са причина за икономическите притеснения на избирателите.

Зохран Мамдани - новият кмет на Ню Йорк/ БТА

В същото време кандидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес. Трийсет и четири годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза агенцията.

Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа. Сега му предстои да се справи с постоянните нужди на най-големия американски град и да изпълни амбициозните – според скептиците нереалистични – обещания от кампанията си.

С победата си демократичният социалист ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред предизборните обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали. Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите, посочи АП.

Президентът Доналд Тръмп/ БТА

Според президента Доналд Тръмп изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа. „Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.

В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна, допълни АП.