Днес Ню Йорк избира своя нов кмет. Фаворит в анкетите е Зохран Мамдани, 34-годишен мюсюлманин от индийски произход, от лявото крило на Демократическата партия и „яростен“ противник на Доналд Тръмп.

Избирателните секции отварят в 6:00 ч. (13:00 ч. българско време) и затварят в 21:00 ч. (4:00 ч. българско на 5 ноември).

Линкълн Мичъл, професор в Колумбийския университет, очаква висока избирателна активност на тези „оспорвани“ избори. В продължение на месеци анкетите дават предимство на Зохран Мамдани, като наскоро показаха преднина между 4,5 и 16 пункта пред основния му опонент, бившия губернатор Андрю Куомо, който загуби предварителните избори на Демократическата партия и се кандидатира като независим. Кандидатът, класиран на трето място, републиканецът Къртис Слива, упорито отказва да се оттегли в полза на Куомо, чиито позиции в подкрепа на бизнеса и сигурността са подобни на неговите.

Около 735 300 избиратели са гласували предсрочно, четири пъти повече отколкото на последните общински избори през 2021 г., които са мобилизирали общо 1,15 милиона души (избирателна активност от 23,3%). Предсрочното гласуване, скорошна тенденция в Ню Йорк, привлича нови избиратели, но „може (също) да бъде знак за силен ентусиазъм за даден кандидат или загриженост относно резултата от изборите“, отбелязва Джон Кейн от Нюйоркския университет. Изборът на 111-ия кмет, който ще встъпи в длъжност на 1 януари, мобилизира над пет милиона избиратели в най-големия град в Съединените щати , включително над 60% демократи.

Доналд Тръмп редовно заемаше позиция по време на предизборната кампания. В интервю за Си Би Ес преди два дни той каза, че "ако трябва да избира между лош демократ (Андрю Куомо, бел. ред.) и комунист (Зохран Мамдани, бел. ред.), винаги би избрал лошия демократ.“

Предложенията на кандидата (контрол върху наемите, безплатни автобуси и детски градини) обаче са по-скоро в съответствие със социалдемокрацията. Докато президентът републиканец е разположил военни в няколко демократически крепости (Портланд, Чикаго, Вашингтон, Мемфис и Лос Анджелис), Зохран Мамдани обеща „яростно“ да се противопостави на антиимиграционната му политика и на съдебните му битки срещу „политически врагове“. Илон Мъск също призова за гласуване за Андрю Куомо, вместо за „Мумдуми или както там му е името“, написа той в X. Дори в собствената му партия кандидатът не се радва на единодушна подкрепа. Няколко фигури, включително лидерът на сенаторите Демократическата партия, нюйоркчанинът Чък Шумер, не го подкрепят публично, а тези, които са го направили, са много предпазливи.

Въпреки че съвсем наскоро подкрепи Зохран Мамдани, председателят на Камарата на представителите Хаким Джефрис не вярва, че той представлява „бъдещето“ на тяхната партия, въпреки ентусиазма, който генерира в Ню Йорк. Експерти, интервюирани от АФП, са съгласни, посочвайки уникалните характеристики на политиката в Ню Йорк в сравнение с останалата част от страната.

Бившият президент от Демократическата партия Барак Обама от своя страна „похвали кампанията“ на младия социалист по време на телефонен разговор, според „Ню Йорк Таймс“. Подобно на самия Зохран Мамдани, той осъди „ислямофобските“ атаки от някои от поддръжниците на Андрю Куомо.

С население от близо 8,5 милиона души и почти 65 милиона посетители годишно, Ню Йорк е важен глобален културен и финансов център, който се сблъсква със значителни предизвикателства в областта на жилищното строителство, транспорта и публичните финанси. Кметът разполага с бюджет от 116 милиарда долара и има широки правомощия – от образованието до полицията. Тези мащаби на града и глобалният му профил го правят значим не само на национално ниво, но и на международната сцена.

Съседният Ню Джърси също избира следващия си губернатор между републиканския бизнесмен Джак Чатарели и демократа, смятан за по-умерен, Мики Шерил. Вирджиния е на път да избере първата си жена губернатор. Анкетите показват, че демократката Абигейл Спанбергер, бивш агент на ЦРУ, има лека преднина пред републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, бивш морски пехотинец. Въпреки това, разликата в победата и избирателната активност ще бъдат наблюдавани отблизо.

От другата страна на САЩ, калифорнийците гласуват за разрешаване на предначертаване на избирателната карта на щата в полза на Демократическата партия, в отговор на подобна инициатива на Тръмп в Тексас.