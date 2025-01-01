Украйна се е съгласила на споразумение за прекратяване на войната с Русия, като трябва да бъдат уточнени само „незначителни детайли“, заяви американски официален представител.
Той направи изявлението, докато военният министър на САЩ провеждаше срещи с руски представители в Абу Даби относно предложението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде CNN.
„Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат доуточнени, но те са се съгласили на мирна сделка“, каза американският представител.
Изявлението на САЩ звучи по-дефинитивно от публичната позиция на украинските официални лица, които също изпратиха делегация в Абу Даби и са в контакт с министър Дрискол.
Украински официален представител заяви пред Reuters, че Киев подкрепя „същността“ на мирното споразумение след преговорите между САЩ и Украйна в Женева през изминалия уикенд. Тръмп и Зеленски ще обсъдят някои от най-належащите въпроси, добави той.
Зеленски: Виждаме много възможности за мир след преговорите в Женева
В публикация в социалната мрежа "Екс" секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са „постигнали общо разбиране по основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева“.
„Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори за по-нататъшните ни стъпки“, добави Умеров. Той поясни, че се очаква Зеленски да посети САЩ, за да „направи последните стъпки и да сключи сделка с президента Тръмп“.
We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025
Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in…
„След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но предстои още много работа“, написа по-рано днес украинският държавен глава в "Екс".
This morning, I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer. It was a good and very productive conversation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025
I thanked the Prime Minister for the condolences he expressed to the Ukrainian people. Last night, Russia launched another attack – at a time when… pic.twitter.com/8twO1mYLLr
Междувременно подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, заяви, че разговорите между американската и руската делегация в Абу Даби протичат добре.