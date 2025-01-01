/ БТА/АП

Украйна се е съгласила на споразумение за прекратяване на войната с Русия, като трябва да бъдат уточнени само „незначителни детайли“, заяви американски официален представител.

Той направи изявлението, докато военният министър на САЩ провеждаше срещи с руски представители в Абу Даби относно предложението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде CNN.

„Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат доуточнени, но те са се съгласили на мирна сделка“, каза американският представител.

Изявлението на САЩ звучи по-дефинитивно от публичната позиция на украинските официални лица, които също изпратиха делегация в Абу Даби и са в контакт с министър Дрискол.

Украински официален представител заяви пред Reuters, че Киев подкрепя „същността“ на мирното споразумение след преговорите между САЩ и Украйна в Женева през изминалия уикенд. Тръмп и Зеленски ще обсъдят някои от най-належащите въпроси, добави той.

Зеленски: Виждаме много възможности за мир след преговорите в Женева

В публикация в социалната мрежа "Екс" секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са „постигнали общо разбиране по основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева“.

„Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори за по-нататъшните ни стъпки“, добави Умеров. Той поясни, че се очаква Зеленски да посети САЩ, за да „направи последните стъпки и да сключи сделка с президента Тръмп“.

 

 

„След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но предстои още много работа“, написа по-рано днес украинският държавен глава в "Екс".

 

 

Междувременно подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, заяви, че разговорите между американската и руската делегация в Абу Даби протичат добре.

