Огромна дупка в Благоевград се сдоби с торта, балони и празнична украса, след като граждани решиха да отбележат „шестия ѝ месец“ подобаващо. Снимка от импровизираното тържество, разпространена в местни Facebook групи, бързо събра десетки реакции и коментари, а почерпката, по думите на очевидци, е била съвсем реална и достъпна за минувачите.

На кадъра се вижда как около необезопасен участък от пътното платно е организирана истинска празнична украса– маса с торта и лакомства, цветни балони и надпис „6 месеца пътна дупка! Честит рожден ден!“. До „рожденичката“ се издигат и сребърни балони с цифрата 6, а украсата напомня детско парти — с тази разлика, че поводът е инфраструктурен.

Авторът на публикацията иронично отбелязва, че градът винаги е бил „в крак с времето“ и предлага подобни обекти да намерят място в културния календар, особено покрай обсъждането на общинския бюджет за следващата година. Според него изборът за „най-хубава дупка“ би бил труден, тъй като кандидатите са много и „заслужили“.

Постът предизвика вълна от хумористични реакции, предложения за годишнини на шахти и кръпки, както и идеи инициативата да стане национална. В коментарите се появиха и шеговити призиви други градове да заимстват идеята.

Зад шегата обаче остава и познатият на шофьорите проблем, който е състоянието на част от уличната настилка и забавените ремонти. А дали „рожденичката“ ще дочака следващия си празник – предстои да разберем.