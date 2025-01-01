Запълнена е дупката по главен път Е79, заради която над 20 автомобила са спукали гуми през последните 24 часа, видя репортер на БТА. Опасният участък се е намирал на около 10 километра след Враца, в посока Монтана.

Само тази нощ девет автомобила са били засегнати. В рамките на 10 минути рано тази сутрин три автомобила един след друг са попаднали в дупката. Участъкът бе обезопасен от полицейски патрул, информирал за ситуацията Агенция „Пътна инфраструктура“.

Запълнена е и още една дупка по път Е79, в района на село Краводер.