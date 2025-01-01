38-годишена жена е с тежко състояние след инцидент с АТВ в троянското село Бели Осъм, съобщиха от полицията.

На 17 август жената се е движела след кола, когато при изпреварване се е отворил предният капак и тя е загубила контрол над управлението.

Последвало съприкосновение с леката кола, вследствие на което жена е паднала на пътя и АТВ-то я е наранило. Жената е откарана в плевенска болница - в тежко състояние.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни.