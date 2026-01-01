88-годишен мъж от Перник стана жертва на измама, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 януари в квартал „Изток“. Възрастният мъж се придвижвал пеша към хипермаркет, когато до него спрял автомобил.

Водачът, говорещ развален български език, го попитал как да излезе на пътя за София. След като получил нужните указания, непознатият му предложил подарък - домакинска посуда и телевизор, като знак на благодарност за оказаната помощ.

Ограбиха парите на възрастни хора веднага, след като си обмениха 50 000 лв. в банка (ВИДЕО)

Поради обема на вещите извършителят предложил да ги транспортира до дома на мъжа, който се съгласил. В жилището си мъжът получил евтините предмети, след което измамникът му предложил за продажба „скъпа и качествена“ прахосмукачка на цена от 200 лева.

Поласкан от привидната доброжелателност на непознатия, възрастният мъж извадил плик с 4 800 лева, за да заплати. Извършителят е предложил двамата да слязат до автомобила, за да вземе прахосмукачката.

При излизане от апартамента той взел плика с парите, качил се в колата и потеглил. Около четири часа по-късно, след като преодолял първоначалния шок, пострадалият подал сигнал. По случая се води разследване.

Органите на реда апелират гражданите да бъдат особено внимателни и напомнят:

Да не се доверяват на непознати лица, предлагащи подаръци или изгодни сделки

Да не допускат външни лица в домовете си

Да не показват и не съхраняват големи парични суми на достъпни места

При съмнение за измама незабавно да сигнализират на телефон 112