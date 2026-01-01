Униформени от Нови пазар разкриха телефонна измама по класическата схема, съобщиха от полицията.

Задържани са трима души. Престъплението е извършено по добре познатата схема „съдействие на полицията за залавяне на измамници“, при която извършителите въвеждат жертвите в заблуждение и ги убеждават да предоставят парични средства.

На 4 февруари е подаден сигнал пт близък родственик на 79-годишна жена от града, който съобщила, че ден по-рано тя е станала жертва на телефонна измама.

Бъдете внимателни и не давайте пари: Опити за ало измами в община Нови пазар

На домашния ѝ телефон се обадил мъж, представил се за полицейски служител. Той я убедил да съдейства за залавяне на телефонни измамници, като изпълни дадени от него указания.

В последвал разговор с други лица жената е била инструктирана да събере наличните в дома си пари и ценности и да ги предаде, като по този начин щяла да „помогне“ на органите на реда.

Въвлечена в заблуждението, тя събрала 7000 лева и златна обеца и ги пуснала през терасата на жилището си на непознат. След разследване са хванати трима души - двама мъже и една жена.

Извършени са претърсвания на частни адреси и на моторно превозно средство, при които са иззети парични суми, мобилни телефони и документи, имащи отношение към разследването. Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.

Опитите за измами продължават. На стационарни телефони звънят мъже, които се представят за полицаи. Обясняват на хората, че телефонни измамници разполагат със списък, по който звънят и се мъчат да въведат хората в заблуждение.

Опитват се да ги убедят да съдействат при залавянето им. Разпитват ги за налични суми в домовете им и дали имат спестявания в банките. До момента на всички, на които са позвънили, са разбрали, че става дума за измамници, които се представят за полицаи.