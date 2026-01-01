Регистрираха опити за измами по телефона в Нови пазар и селата в общината, съобщиха от полицията.

На стационарни телефони се обаждал непознат и съобщавал за пострадали при катастрофа синове и дъщери.

След прецизна акция: Хванаха „муле“ за ало измами за около 30 000 евро

Искал пари за лечение. Следвало обаждане от мъж, който се представял за комисар Димитров.

Искал мобилните номера на телефоните им и им казал, че могат да им се обадят телефонни измамници и да им искат пари за лечение на техни близки.

Напомняме на хората да не вярват на непознати по телефона, да не предоставят своите лични данни, и по никакъв начин да не хвърлят пари по какъвто и да е повод през тераса, прозорец.