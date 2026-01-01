50-годишен мъж е задържан в качеството му на участник в извършването на четири телефонни измами, съобщиха от полицията.

Арестът е резултат на прецизно планирана операция на служители от сектор „Криминална полиция“ при Районно-Силистра и гранични полицаи от Дунав мост.

Оперативно-издирвателните действия на силистренските криминалисти стартирали незабавно, след като на 4 февруари е подаден сигнал за телефонна измама. Жертвата - 82-годишна жена от областния град, хвърлила през терасата 5000 евро, след като била въведена в заблуждение, че съдейства на полицията.

Работейки по горещи следи и във взаимодействие с колегите си от гранична полиция, криминалистите успели да проследят пътя на извършителя, който по-късно вечерта бил задържан при опит да напусне страната през Дунав мост. В него била намерена и иззета инкриминираната парична сума. Той е 50-годишен жител на силистренско село, без регистрирани до момента криминални прояви.

Към момента е установено, че в качеството на „муле“ мъжът е участвал в извършването на четири телефонни измами, реализирани в Силистра от началото на годината. Щетите от тях възлизат общо на около 30 000 евро.

Като куриер той пренасял парите в Румъния, дейност, за която бил нает чрез обява за работа. Мъжът е направил самопризнания и е задържан. Продължава работата по изясняване на случаите и по установяване и на други лица, свързани с престъпната дейност.

Полицията препоръчва:

Не давайте пари на непознати под никакъв предлог. Подлагайте на съмнение всяко телефонно обаждане, в което някой ви иска парични средства. Имайте предвид, че няма практика, в която полицията да иска пари от гражданите.