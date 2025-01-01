Шофьор почина, след като се заби в бетонна стена в Благоевградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е стана на 16 декември, когато в района на село Горна Брезница, лек автомобил, управляван от 58-годишен мъж от село Горна Брезница, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в дясно от пътя и се е ударил челно в началото на подпорна стена от бетон.

Водачът на автомобила е транспортиран за оказване на медицинска помощ в болница, където впоследствие е починал.

По случая е започнато разследване.