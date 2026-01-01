Андрий Сибиха
Андрий Сибиха / БТА

Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Русия, че умишлено пренебрегва човешкия живот и сигурността на корабоплаването в Черно море след последните атаки с дронове срещу търговски кораби край България, при които бяха ранени украински и азербайджански граждани.

„Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия, да укрепят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я потърсят отговорност и да защитят свободата на корабоплаване“, написа Сибиха в социалната мрежа X.

По думите му Черно море е жизненоважно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост.

„Това трябва да срещне решителен отпор“, подчерта украинският външен министър.

При последните инциденти в Черно море бяха засегнати два търговски кораба. Малтийският товарен кораб „Челси 3“ беше атакуван с три дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Шестима членове на екипажа бяха ранени, а всичките 15 моряци - седем украинци и осем азербайджанци - бяха евакуирани. Корабът остана на вода, без данни за изтичане на нефт или замърсяване. Друг плавателен съд потъна на около 17 морски мили източно от Крапец, като най-малко четирима души бяха спасени.

Фон дер Лайен: Черно море стана фронт на руската война

Българският премиер Румен Радев заяви, че ще покани руския посланик в София Елеонора Митрофанова на разговор и ще обсъди ситуацията с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Засега няма категорични доказателства, които да позволяват атаките да бъдат приписани на конкретна държава.

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БГНЕС
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