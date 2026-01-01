Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Русия, че умишлено пренебрегва човешкия живот и сигурността на корабоплаването в Черно море след последните атаки с дронове срещу търговски кораби край България, при които бяха ранени украински и азербайджански граждани.
„Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия, да укрепят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я потърсят отговорност и да защитят свободата на корабоплаване“, написа Сибиха в социалната мрежа X.
Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2026
По думите му Черно море е жизненоважно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост.
„Това трябва да срещне решителен отпор“, подчерта украинският външен министър.
При последните инциденти в Черно море бяха засегнати два търговски кораба. Малтийският товарен кораб „Челси 3“ беше атакуван с три дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Шестима членове на екипажа бяха ранени, а всичките 15 моряци - седем украинци и осем азербайджанци - бяха евакуирани. Корабът остана на вода, без данни за изтичане на нефт или замърсяване. Друг плавателен съд потъна на около 17 морски мили източно от Крапец, като най-малко четирима души бяха спасени.
Фон дер Лайен: Черно море стана фронт на руската война
Българският премиер Румен Радев заяви, че ще покани руския посланик в София Елеонора Митрофанова на разговор и ще обсъди ситуацията с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Засега няма категорични доказателства, които да позволяват атаките да бъдат приписани на конкретна държава.